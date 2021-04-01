Украина паникует по поводу перемещений российских войск близ границы «незалежной»

Украина жалуется «западным партнерам «на перемещения российских войск близ российско-украинской границы. 29 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у украинских границ. По его словам, это создает угрозу военной безопасности страны. В НАТО «обещали подумать», но обратили внимание на нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Мы обсуждаем с союзниками по НАТО наши опасения по поводу этого роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности, — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Кирби.

Обеспокоенность американского военного ведомства вызывают нарушения режима прекращения огня, которые начались в июле прошлого года, указал Кирби. По его мнению, дестабилизирующее влияние на эскалацию конфликта оказывает Россия. По его словам, Пентагон получил сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины. Он добавил, что США поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические устремления.

В Кремле не промолчали.

Россия имеет право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить, заявил сегодня пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.

Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы, — ответил Песков на вопрос журналиста о перемещении российских войск на границе с Украиной.

Он указал, что РФ принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих границ, это обязывает «быть начеку».

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия не принимала и не будет принимать участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

Это является исключительно внутриукраинским конфликтом, и мы, европейские страны, другие страны мира, не хотели бы, чтобы в результате провокаций Вооруженных сил Украины гражданская война на Украине снова воспламенилась, — уточнил Песков.