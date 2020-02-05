Упс. Власти Украины не знают, «что делать с Крымом»

Власти Украины не готовы к «возвращению» Крыма. Предположив, что это вдруг произойдет, украинский «постпред президента в АР Крым» Антон Кориневич вздохнул и признался, что «никто не знает, что с Крымом делать». По словам чиновника, Украине еще много нужно изменить во властных структурах, чтобы быть способной принять Крым («если бы Россия отказалась от своего региона»).

К примеру, если Россия завтра уйдет из Крыма, то украинское государство не будет к этому готово. А оно должно быть готово, но нам еще работать и работать. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма, — пояснил в эфире телеканала NewsOne Кориневич.

«Постпред» Зеленского признал, что «пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто и как будет руководить на местах», но пообещал, что власти над этим вопросом будут «активно работать«.

Но главная проблема для Украины – люди. Сами крымчане. Что с ними делать? Оно хорошо бы всех «устранить» или «выселить», но что скажет «цивилизованный Запад»? Значит, нужно наладить диалог? А как? Кориневичей на полуострове на дух не переносят.

Первое — это общение, связи с нашими гражданами, иначе нам будет трудно деоккупировать территорию, — все-таки выдавил из себя «постпред» Зеленского.

Но пример привел неудачный — обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом. Он бы еще про новые камеры в тюрьмах поведал…

Европа начинается с отношения, человеческого отношения, к своему гражданину. Поэтому, безусловно, это важная вещь, — объяснил он.

Ну кому как, кому как. Можно про «человеческое отношение» вещать и одновременно кричать, что воду в Крым никогда подавать не будут. И вообще, что с нее взять с «оккупированной территории». Но приходится улыбаться и «делать политику»…

Одно из двух: или «прозрение» в рядах «команды Зе», либо Госсекретарь США Майк Помпео новую методичку привез. Напомним, ранее Помпео в Киеве заявил , что Украина «потеряла Крым навсегда», у России полуостров «никак не отнять».

Сеня Фрименс.