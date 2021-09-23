Упс, вот и объяснение увольнениям в правительстве Крыма. С Кабановым и Храмовым «работают» правоохранители

Вот и пояснение молниеносным (!) отставкам в правительстве Крыма. ТАСС сообщает, со ссылкой на собственный источник: правоохранительные органы проводят следственные действия с уволенным в четверг с поста вице-премьера Совмина РК Евгением Кабановым и бывшим главой республиканского минстроя Михаилом Храмовым.

С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия, — сказал собеседник агентства.

Вероятно, речь идет о вопросах по реализации ФЦП и освоению бюджетных средств на объектах капстроительства. Подробностей нет, равно как и информации, возбуждено или нет уголовное дело. Вопросов без ответов, согласитесь, много.