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Упс, вот и объяснение увольнениям в правительстве Крыма. С Кабановым и Храмовым «работают» правоохранители
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Упс, вот и объяснение увольнениям в правительстве Крыма. С Кабановым и Храмовым «работают» правоохранители

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 23.09.2021

Вот и пояснение молниеносным (!) отставкам в правительстве Крыма. ТАСС  сообщает, со ссылкой на собственный источник: правоохранительные органы проводят следственные действия с уволенным в четверг с поста вице-премьера Совмина РК Евгением Кабановым и бывшим главой республиканского минстроя Михаилом Храмовым.

С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия, — сказал собеседник агентства.

Вероятно, речь идет о вопросах по реализации ФЦП и освоению бюджетных средств на объектах капстроительства. Подробностей нет, равно как и информации, возбуждено или нет уголовное дело. Вопросов без ответов, согласитесь, много.

Упс, вот и объяснение увольнениям в правительстве Крыма. С Кабановым и Храмовым «работают» правоохранители

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