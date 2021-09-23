Упс, вот и объяснение увольнениям в правительстве Крыма. С Кабановым и Храмовым «работают» правоохранители

Вот и пояснение молниеносным (!) отставкам в правительстве Крыма.
С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия, — сказал собеседник агентства.
Вероятно, речь идет о вопросах по реализации ФЦП и освоению бюджетных средств на объектах капстроительства. Подробностей нет, равно как и информации, возбуждено или нет уголовное дело. Вопросов без ответов, согласитесь, много.
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