В 2021 году вдоль трассы «Таврида» начнут вводить в работу комплексы придорожной инфраструктуры

Инвестиционные соглашения по строительству автозаправочных станций и многофункциональных зон вдоль федеральной трассы «Таврида», отмечают в Совете министров РК, находятся в процессе реализации.

В рамках инвестиционных соглашений, вдоль трассы федерального значения «Таврида» создается пять многофункциональных зон и шесть автозаправочных станций. Соглашения уже подписаны, проекты реализуют три инвестора, — цитирует пресс-служба председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.

По словам главы Правительства Крыма, комплексы придорожной инфраструктуры на трассе «Таврида» начнут вводиться в эксплуатацию с начала 2021 года:

Четыре объекта будет располагаться в Ленинском районе, три в Кировском, и по два в Белогорском и Симферопольском районах.

На АЗС предполагается наличие непосредственно автозаправки и электрозаправки с подкачкой шин, уборных, станции технического обслуживания с шиномонтажом и мойкой, стоянки легковых машин и автобусов, зоны отдыха со свободной Wi-Fi-раздачей и кафе.

В МФЗ будет также парковка для легковых авто и автобусов, а также станция техобслуживания. Кроме того, там планируется парковка для грузовиков, торговый центр, ресторан, гостиница, информационный центр и рынок, — сказал Юрий Гоцанюк.