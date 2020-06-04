В 2021 году вдоль трассы «Таврида» начнут вводить в работу комплексы придорожной инфраструктуры

Инвестиционные соглашения по строительству автозаправочных станций и многофункциональных зон вдоль федеральной трассы «Таврида», отмечают в Совете министров РК, находятся в процессе реализации.
В рамках инвестиционных соглашений, вдоль трассы федерального значения «Таврида» создается пять многофункциональных зон и шесть автозаправочных станций. Соглашения уже подписаны, проекты реализуют три инвестора, — цитирует пресс-служба председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка.
Четыре объекта будет располагаться в Ленинском районе, три в Кировском, и по два в Белогорском и Симферопольском районах.
На АЗС предполагается наличие непосредственно автозаправки и электрозаправки с подкачкой шин, уборных, станции технического обслуживания с шиномонтажом и мойкой, стоянки легковых машин и автобусов, зоны отдыха со свободной Wi-Fi-раздачей и кафе.
В МФЗ будет также парковка для легковых авто и автобусов, а также станция техобслуживания. Кроме того, там планируется парковка для грузовиков, торговый центр, ресторан, гостиница, информационный центр и рынок, — сказал Юрий Гоцанюк.
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