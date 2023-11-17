В 2024 году будут проиндексированы зарплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов  

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5 %. Также соответствующая поправка была учтена накануне при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Как рассказал соавтор поправок, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ранее предусматривалось приостановить на следующий год индексацию окладов людей в погонах.

Считаем, что, как бы напряженно ни формировался бюджет, изыскать в нем средства для тех, кто сегодня находится на передовой, кто защищает наш суверенитет и обеспечивает правопорядок на наших улицах, оказать поддержку их семьям мы обязаны. Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, — отметил депутат.