В администрацию Евпатории снова нагрянули силовики

Администрацию Евпатории снова штормит. Практически, при каждом руководителе здесь проходили какие-то следственные или доследственные действия. Вот и сегодня в одно из подразделений госоргана нагрянули силовики. Предположительно, проводилась выемка документов.

Как сообщил ТАСС врио главы администрации Евпатории Александр Рытов, правоохранители проверяют контракты по уборке города. Доследственные мероприятия прошли в Департаменте городского хозяйства.

РИА Новости выдвигает свою версию (подкрепленную собственными источниками):

Обыск связан с уголовным делом о хищении 250 миллионов рублей, которые в конце 2021 года были выделены на уборку и благоустройство города. В конце 2021 года Тихончуком (Роман Тихончук – глава администрации города на тот момент – ред.) совместно с руководителем Департамента городского хозяйства Михаилом Авруниным по поручению Главы Республики было согласовано и доведено финансирование в размере порядка 250 миллионов рублей с целью обеспечения уборки города Евпатория.

В частности, были заключены договоры на ликвидацию несанкционированных свалок — порядка 40 в 2021 году и более 20 в 2022 году, при этом адреса проведения работ не были указаны.

Проведен массовый покос травы в декабре 2021 года, а также высадка 2,5 тысячи саженцев ясеня стоимостью 7 тысяч рублей каждый в том же декабре 2021 года, ни один саженец до весны не сохранился, — заявил источник информагентства.

Окончательные выводы никто не делает, но работа для правоохранителей явно есть.

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