В адрес органов власти Крыма за год поступило почти четверть миллиона обращений граждан

Работа с обращениями граждан должна вестись должностными лицами открыто и лично, что поможет решать возникающие проблемные вопросы в кратчайшие сроки. Такое мнение выразил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он отметил, что от крымчан ежедневно поступает множество обращений в адрес Совета министров РК, исполнительных органов и органов местного самоуправления. Всего за 2023 год поступило более 244 тыс. обращений.

Сообщения, которые граждане направляют на мои официальные страницы в социальных сетях, рассматриваю лично, по каждому из них связываюсь с министрами Республики Крым и главами администраций. Рекомендую коллегам работать с обращениями граждан таким же образом, – подчеркнул Глава Республики.

Сергей Аксёнов пояснил, что открытость и личное участие руководителей в работе с обращениями граждан – зачастую залог быстрого решения проблемных вопросов. Это в основном относится к проблемам, не требующим больших финансовых вложений.

Помимо этого, особенно важна работа руководителей с обращениями граждан в условиях чрезвычайных ситуаций. Ликвидация последствий непогоды в ноябре наглядно показала, как данный процесс организован в муниципалитетах. Именно поэтому у всех руководящих должностных лиц должны быть открыты сообщения и комментарии на страницах в социальных сетях, – заключил Глава Крыма.