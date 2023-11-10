Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Музеи Крыма | В Алупке проходит ремонт Воронцовского дворца: какие работы уже начались
актуально в республике
В Алупке проходит ремонт Воронцовского дворца: какие работы уже начались

В Алупке проходит ремонт Воронцовского дворца: какие работы уже начались

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 13:49 10.11.2023

В планах: ремонт кровли и сетей, благоустройство парка.

На объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Воронцовского дворца» в Алупке продолжаются ремонтно-реставрационные работы.

Мероприятия по реставрации, ремонту инженерных сетей, в том числе благоустройству прилегающей территории Воронцовского дворца и в парковой зоне (парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Алупкинский») предусмотрены государственной программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Финансирование в объеме 535,2 млн. рублей, — сообщили в республиканском Совмине.

В Алупке проходит ремонт Воронцовского дворца: какие работы уже начались

Заказчик работ – ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», балансодержатель – ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».

На сегодняшний день завершены в полном объеме: реставрация кровли Зимнего сада Главного корпуса, козырьков на кровле Юго-Восточных и Юго-Западных террас, кровли Юго-Восточных и Юго-Западных террас, кровли над Шуваловским проходом, устройство инженерных сетей отопления. Также выполнено благоустройство и мощение Шуваловского прохода, мощение дорожек.

В Алупке проходит ремонт Воронцовского дворца: какие работы уже начались

Завершаются мероприятия по устройству сетей водоснабжения, водоотведения и слива, пусконаладочные работы по монтажу систем видеонаблюдения, наружного освещения. Кроме того, ведутся работы по мощению парковых дорожек и Дворцового проезда.

В Алупке проходит ремонт Воронцовского дворца: какие работы уже начались

Фото: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: музеи в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
музеи в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.