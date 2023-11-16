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В Алуште презентовали межмузейный выставочный проект «Пушкин и »

В Алуште презентовали межмузейный выставочный проект «Пушкин и Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 21:07 16.11.2023

При поддержке министерства культуры РК в алуштинском музее писателя И.С. Шмелёва состоялась презентация межмузейного выставочного проекта «Пушкин и Крым» из фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

В Алуште презентовали межмузейный выставочный проект «Пушкин и Крым»

Выставка «Пушкин и Крым» — яркое событие в культурной жизни Крыма, позволяющее гостям и жителям полуострова по-новому взглянуть на хорошо известные мотивы южнобережья в творчестве А.С. Пушкина.

Экспозиция знакомит гостей не только с жизнью и творчеством поэта, но и повествует о знаменитом путешествии Пушкина с семьей генерала Раевского по полуострову. На выставке представлены уникальные издания, рукописи, впервые показаны и озвучены с помощью виртуальных технологий копии листов симфонии, заказанной в честь внука знаменитым герцогом де Ришелье в 1766 году, — отметили в министерстве культуры РК.

В Алуште презентовали межмузейный выставочный проект «Пушкин и Крым»

В день открытия сотрудники Дома-музея А.П. Чехова преподнесли в дар музею Ивана Шмелёва копию рукописного документа — поэтическую импровизацию Сергея Сергеева-Ценского в память о Марии Чеховой, написанной в 1957 году.

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В Алуште презентовали межмузейный выставочный проект «Пушкин и Крым»

Выставка будет экспонироваться в Алуште до 22 декабря 2023 года. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте музея. Работает Пушкинская карта.

В Алуште презентовали межмузейный выставочный проект «Пушкин и Крым»

Фото: Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник.

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