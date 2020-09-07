В августе специалисты call-центра Госкомрегистра РК рассмотрели сотни обращений граждан

В августе специалисты call-центра Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым рассмотрели более 5100 обращений граждан. Так, заявители звонили на номера «горячей линии» комитета, как правило, с вопросами о сроках проведения регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, порядке работы ГБУ РК «МФЦ» и проведении консультаций по приостановлениям и отказам в кадучёте. Также в адрес Госкомрегистра поступило свыше 700 писем в печатном и электронном виде, в которых гражданами затрагивались темы оформления сделок с имуществом, осуществления кадастрового учёта и государственного земельного надзора. Треть из них уже обработаны специалистами ведомства, крымчанам даны соответствующие разъяснения.

Мы продолжаем принимать обращения и через социальные сети. В августеконсультативную помощь таким образом смогли получить около 100 человек. Причем по сравнению с августом 2019 года число поступивших обращений возросло почти на 20%. Связано это, в первую очередь, с переходом Госкомрегистра на работу в новом программном комплексе ФГИС ЕГРН, из-за чего у крымчан возникали уточняющие вопросы, – цитирует пресс-служба председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова.

Телефоны «горячей линии» Госкомрегистра:

+79789229300 ,

, +79782282974 ,

, +79782282970 ,

, +79782283043 (с 9:00 до 18:00),

а также единый многоканальный номер: (3652) 66-74-00 .