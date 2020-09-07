Горячие новости
Главная | Власть в Крыму | Госкомрегистр Республики Крым | В августе специалисты call-центра Госкомрегистра РК рассмотрели сотни обращений граждан

crimeapress_news

Изучаем телефонные коды России и знакомимся с операторами связи
иллюстрация: pxhere.com

В августе специалисты call-центра Госкомрегистра РК рассмотрели сотни обращений граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 21:50 07.09.2020

В августе специалисты call-центра Государственного комитета по  государственной регистрации и кадастру Республики Крым рассмотрели более 5100 обращений граждан. Так, заявители звонили на номера «горячей линии» комитета, как правило,  с вопросами о сроках проведения регистрационных действий в отношении  объектов недвижимости, порядке работы ГБУ РК «МФЦ» и проведении консультаций по приостановлениям и отказам в кадучёте. Также в адрес  Госкомрегистра поступило свыше 700 писем в печатном и электронном виде,  в которых гражданами затрагивались темы оформления сделок с имуществом,  осуществления кадастрового учёта и государственного земельного надзора.  Треть из них уже обработаны специалистами ведомства, крымчанам даны  соответствующие разъяснения.

Мы продолжаем принимать обращения и через социальные сети. В августеконсультативную помощь таким образом смогли получить около 100 человек.  Причем по сравнению с августом 2019 года число поступивших обращений  возросло почти на 20%. Связано это, в первую очередь, с переходом  Госкомрегистра на работу в новом программном комплексе ФГИС ЕГРН, из-за  чего у крымчан возникали уточняющие вопросы, – цитирует пресс-служба председателя  Госкомрегистра Александра Спиридонова.

Телефоны «горячей линии» Госкомрегистра:

  • +79789229300,
  • +79782282974,
  • +79782282970,
  • +79782283043 (с 9:00 до 18:00),
  • а также единый  многоканальный номер: (3652) 66-74-00.

В августе специалисты call-центра Госкомрегистра РК рассмотрели сотни обращений граждан

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.