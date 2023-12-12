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В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары

В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:49 12.12.2023

А еще работает уличное освещение!

В Бахчисарае на ул. Панфилова и в межквартальном проезде мимо рынка «Рубин» заверено благоустройство. Как сообщил глава городской администрации Дмитрий Скобликов, здесь заасфальтированы дороги и оборудованы тротуары, а на дворовой территории также обустроены парковочные места. А еще здесь заработало уличное освещение.

Работа в этом направлении будет продолжаться, чтобы постепенно все улицы города стали освещенными. Также две бригады ведут работу над восстановлением освещения там, где оно есть, но по каким-то причинам погасло, — сообщил глава администрации Бахчисарая.

В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары В Бахчисарае благоустроили улицу Панфилова: отремонтирована дорога, обустроены тротуары

 

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