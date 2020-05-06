В Бахчисарае открыт памятник партизанам

Сегодня к 75-летию Великой Победы в Бахчисарае состоялось открытие восстановленного монумента «Памятный знак в честь партизан, погибших в Великой Отечественной войне». В торжественной церемонии приняли участие председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, депутаты крымского парламента, руководство Бахчисарая и Бахчисарайского района.

Спикер крымского парламента отметил, что в год 75-летия Великой Победы многолетняя инициатива депутатов ГС РК по восстановлению памятников приобрела общекрымский масштаб. Он выразил благодарность всем причастным к ремонту и реконструкции мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на территории полуострова. В частности, памятник партизанам в Бахчисарае отремонтирован при поддержке предприятий ООО «Камдорстрой», ПАО «Альминский завод строительных материалов» и депутатского корпуса.

Гости и участники мероприятия возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

Обелиск выполнен из белого камня Альминского месторождения. В работе применены современные технологии, которые обеспечивают сохранность памятников от воздействия природных факторов. Спасибо всем неравнодушным, кто принял участие в восстановлении обелиска — депутатам городского и районного советов, предпринимателям, местной администрации. Здорово, что все объединились и выполнили колоссальную работу, — сказал Владимир Константинов.

Спикер парламента передал заместителю директора ФГБУН «Крымская астрофизическая лаборатория РАН» Леониду Лиморенко праздничные подарки к 9 мая «детям войны» поселка Научный.

Справка: Бахчисарайский партизанский отряд был сформирован в последние дни октября 1941 года во время Великой Отечественной войны. Его возглавил К.Н. Сизов. Свыше 50 масштабных боевых операций было проведено партизанским отрядом. Только в начале своей деятельности участники партизанского движения уничтожили более 600 солдат и офицеров противника, взорвали два эшелона и четыре моста, вывели из строя 28 автомашин. В апреле 1944 в составе 6-й бригады Южного соединения, которой командовал М.Ф. Самойленко, активисты участвовали в освобождении Бахчисарая.

Фото: страница в Facebook В.Константинова.