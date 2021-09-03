В Бахчисарае торжественно открыли Мемориал погибшим в борьбе с террористами

Сегодня в Бахчисарае на Аллее Славы состоялось торжественное открытие памятника «Сотрудникам подразделений специального назначения органов государственной безопасности и министерства обороны Российской Федерации». Мероприятие приурочили к памятной дате в России — Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии принял участие спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Этот памятник — дань уважения сотрудникам спецподразделений, которые профессионально и самоотверженно выполняют свой долг, защищая людей. Терроризм — страшное явление в современном мире. Трагедия в Беслане стала шоком для всех и одной из самых бесчеловечных в новейшей истории страны. Весь ужас в том, что удар был нанесён по детям. Это доказательство того, что у терроризма не существует никаких рамок. Тех, кто совершили это преступление нельзя назвать людьми, они будут прокляты во все века и времена.

Трагические события в Керчи показали, что беда приходит внезапно с самой неожиданной стороны, поэтому мы не должны недооценивать врага, а принимать все меры безопасности в образовательных и дошкольных организациях, — отметил Владимир Константинов.