В Бахчисарайском районе восстановили памятник партизанам

В последний день апреля, близ поселка Научный (в Бахчисарайском районе) состоялось открытие восстановленного памятного знака на месте базирования и боев Бахчисарайского партизанского отряда, 1943-1944 г.г. в урочище «Плаксина поляна». В торжественной церемонии приняли участие председатель Госсовета РК Владимир Константинов и депутаты крымского парламента.

По словам спикера крымского парламента, после войны некоторые участники партизанского движения жили в поселке. По их инициативе в 80-х годах прошлого столетия был создан этот памятник.

Для местных жителей это место поклонения. Каждый год 9 мая люди приносят сюда цветы, чтобы отдать дань уважения советским солдатам, партизанам, нашим отцам и дедам. Это героическая и трагическая страница крымской истории, — сказал Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что к моменту освобождения Крыма, численность участников партизанских отрядов составляла порядка двух тысяч человек.

Вместе с депутатами крымского парламента спикер возложил цветы к памятному знаку «Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в п. Научный и принял участие в акции «Сад памяти». Возле мемориала были высажены деревья. Монументы восстановлены по инициативе председателя Государственного Совета Крыма Владимира Константинова при поддержке депутатов крымского парламента.

СПРАВКА: В годы Великой Отечественной войны в урочище «Плаксина поляна» базировался и сражался против немецко-фашистских захватчиков 4-й партизанский отряд 6-й бригады Южного соединения крымских партизан. Командир отряда Михаил Федорович Самойленко. Партизанский отряд вел боевые действия против немецких гарнизонов и способствовал войскам Советской Армии в разгроме врага в Бахчисарае и на территории района. В апреле 1944 года партизаны участвовали в освобождении родного города Бахчисарай.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.