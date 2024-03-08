В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская открыла эколого-просветительский маршрут «Алимова балка» в Бахчисарайском районе.

Маршрут протяженностью 1 км проходит по территории ландшафтно-рекреационного парка «Бахчисарай» в урочище «Алимова балка». В основу положена уже существующая дорожно-тропиночная сеть. Маршрут подходит как для взрослых, так и для юных ценителей природы и истории с последовательным посещением достопримечательностей.

По мнению Ольги Славгородской, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.

У нас сейчас проходит 70 экологических экскурсионных маршрутов. Они разные: пешеходные, велосипедные, автомобильные, конные и водные. В дальнейшем планируем работать над созданием новых маршрутов, в Крыму очень много живописных мест, увидеть которые должен каждый. При создании и обустройстве маршрута мы опираемся на два принципа: сохранность природы и комфорт туристов, — отметила министр.

Сотрудники «Бахчисарайского лесоохотничьего хозяйства» провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха. Также будет проведена акарицидная обработка.

Пройдя по маршруту, туристы также могут остановиться на смотровой площадке и насладиться красотами Качи-Кальона и урочища «Алимова балка».

Фото: министерство экологии и природных ресурсов РК.