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В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 14:30 08.03.2024

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская открыла эколого-просветительский маршрут «Алимова балка» в Бахчисарайском районе.

В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

Маршрут протяженностью 1 км проходит по территории ландшафтно-рекреационного парка «Бахчисарай» в урочище «Алимова балка». В основу положена уже существующая дорожно-тропиночная сеть. Маршрут подходит как для взрослых, так и для юных ценителей природы и истории с последовательным посещением достопримечательностей.

В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

По мнению Ольги Славгородской, экологический туризм – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать.

У нас сейчас проходит 70 экологических экскурсионных маршрутов. Они разные: пешеходные, велосипедные, автомобильные, конные и водные. В дальнейшем планируем работать над созданием новых маршрутов, в Крыму очень много живописных мест, увидеть которые должен каждый. При создании и обустройстве маршрута мы опираемся на два принципа: сохранность природы и комфорт туристов, — отметила министр.  

В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

Сотрудники «Бахчисарайского лесоохотничьего хозяйства» провели работы по благоустройству сложных участков: установили ограждения, поручни, деревянный настил, мост, оборудовали места отдыха. Также будет проведена акарицидная обработка.

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В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

Пройдя по маршруту, туристы также могут остановиться на смотровой площадке и насладиться красотами Качи-Кальона и урочища «Алимова балка».

В Бахчисарайском районе открыт эколого-просветительский маршрут «Алимова балка»  

Фото: министерство экологии и природных ресурсов РК.

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