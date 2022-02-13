В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу героев

Мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, 1944 год» в селе Долинное (в Бахчисарайском районе) будет отреставрирован в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение данных работ, составляет 32,4 млн. рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов после осмотра памятника.
Со временем, как отметил Владимир Константинов, исторический мемориал утратил свой прежний облик и нуждается в реконструкции.
Памятное место носит статус объекта культурного наследия регионального значения и на сегодняшний день уже есть проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Объем ремонтно-реставрационных работ очень большой, площадь комплекса составляет порядка полутора тысяч квадратных метров. Убежден, что все будет сделано вовремя и в следующем году мы увидим обновлённый мемориал, — подчеркнул спикер крымского парламента.
По его словам, мемориал имеет важное значение для жителей поселения, так как с ним неразрывно связана история села.
В годы Великой Отечественной войны на этой территории велись активные боевые действия. В братской могиле перезахоронены останки советских воинов 87-й Перекопской Краснознаменной стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, освобождавших от немецко-фашистских захватчиков сёла Бахчисарайского района в апреле 1944 года, — напомнил спикер Госсовета Крыма.
Фото: пресс-служба Госсовета РК.
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