В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу героев

Мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, 1944 год»​ в селе Долинное (в Бахчисарайском районе) будет отреставрирован в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Общая​ сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение данных работ, составляет 32,4 млн. рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов после осмотра памятника​.

Со временем, как отметил Владимир Константинов, исторический мемориал утратил свой прежний облик и нуждается в реконструкции.

Памятное место носит статус объекта культурного наследия регионального значения и на сегодняшний день уже есть проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Объем ремонтно-реставрационных работ очень большой, площадь комплекса составляет порядка полутора тысяч квадратных метров. Убежден, что все будет сделано вовремя и в следующем году мы увидим обновлённый мемориал, — подчеркнул спикер крымского парламента.

По его​ словам, мемориал имеет важное значение​ ​ для жителей поселения, так как​ с ним неразрывно связана история села.

В годы Великой Отечественной войны на этой территории велись активные боевые действия​. В братской могиле перезахоронены останки советских воинов 87-й Перекопской Краснознаменной стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, освобождавших от немецко-фашистских захватчиков сёла Бахчисарайского района в апреле 1944 года, — напомнил спикер Госсовета Крыма.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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