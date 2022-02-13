Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу героев

crimeapress_news



реклама в крыму
В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу

В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу героев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 13.02.2022

Мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, 1944 год»​ в селе Долинное (в Бахчисарайском районе) будет отреставрирован в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Общая​ сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение данных работ, составляет 32,4 млн. рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов после осмотра памятника​.

В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу

Со временем, как отметил Владимир Константинов, исторический мемориал утратил свой прежний облик и нуждается в реконструкции.

Памятное место носит статус объекта культурного наследия регионального значения и на сегодняшний день уже есть проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Объем ремонтно-реставрационных работ очень большой, площадь комплекса составляет порядка полутора тысяч квадратных метров. Убежден, что все будет сделано вовремя и в следующем году мы увидим обновлённый мемориал, — подчеркнул спикер крымского парламента.

В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу

По его​ словам, мемориал имеет важное значение​ ​ для жителей поселения, так как​ с ним неразрывно связана история села.

В годы Великой Отечественной войны на этой территории велись активные боевые действия​. В братской могиле перезахоронены останки советских воинов 87-й Перекопской Краснознаменной стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, освобождавших от немецко-фашистских захватчиков сёла Бахчисарайского района в апреле 1944 года, — напомнил спикер Госсовета Крыма.

В Бахчисарайском районе отреставрируют​ мемориальный комплекс – Братскую могилу

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Узнайте больше:  13 февраля - День Святого Никиты. Шаровые молнии, колдуны, забег с блинами

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.