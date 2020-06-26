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В центре Севастополя ограничили скорость движения транспорта
Фото: ВК

В центре Севастополя ограничили скорость движения транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:58 26.06.2020

Максимально разрешенная – 40 км/ч.

Ограничение движения скорости транспорта вводится на одной из центральных улиц Севастополя – улице Ленина. Об этом информирует ГБУ «Севасопольский Автодор».

На улице Ленина снижают максимальную скорость движения. Теперь по центральной улице можно будет ездить, не превышая 40 км/ч, – говорится в сообщении. – Цель — обеспечить. безопасность дорожного движения. Соответствующий приказ № 112-о от 25.06.2020 размещён на сайте Правительства Севастополя.

Ранее ограничение скорости движения транспорта до 40 км/ч было введено на улице Большой Морской. Соблюдение правил дорожного движения фиксируют камеры.

В центре Севастополя ограничили скорость движения транспорта

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