В читательском марафоне «Получи радость чтения» приняли участие 434 крымские библиотеки

В ежегодном Республиканском читательском марафоне «Получи радость чтения», направленном на популяризацию, продвижение книги и чтения, приняли участие 434 общедоступные библиотеки Крыма. Проект организован Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И.Я. Франко при поддержке министерства культуры РК.

К широкомасштабной акции, проведенной в рамках Года педагога и наставника в России, присоединилось свыше 7,6 тысяч участников. В рамках марафона проведено более 560 мероприятий, оформлено около 400 выставок, записано 1,1 тысяч новых пользователей, выдано порядка 10 тысяч экземпляров документов.

Активное участие в мероприятии приняли педагоги различных учебных заведений региона, которые вместе с представителями местных администраций и общественных организаций, творческой интеллигенции, студентами, учащимися прочитали отрывки из произведений известных деятелей педагогической науки Антона Макаренко, Константина Ушинского, Дмитрия Лихачёва, Василия Сухомлинского и др. Популярностью также пользовались произведения Аркадия Гайдара, Николая Носова, Виктора Распутина, Чингиза Айтматова, Василия Шукшина, Владимира Железнякова, Виктора Драгунского, — рассказали организаторы.

К участию в акции были традиционно приглашены крымские поэты и писатели, которые прочитали собственные произведения, поделились впечатлениями о любимых книгах и авторах.

Особую активность в проведении читательского марафона проявили специалисты и читатели Симферопольской районной, Евпаторийской, Раздольненской, Керченской, Ленинской, Красногвардейской, Судакской, Белогорской, Советской ЦБС, Симферопольской ЦБС для детей и Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. П.Г. Ивотского муниципального образования Красноперекопский район, — отметили в республиканском минкульте.

Подчеркивается, что проведение марафона способствует сохранению и развитию читательской культуры в Республике Крым, созданию положительного образа читающего человека, книги, литературы, библиотек и других социальных институтов, связанных с чтением, развитию социального партнерства между библиотеками, органами местного самоуправления муниципальных образований и творческой интеллигенции.

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.