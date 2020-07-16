В Джанкое и Красногвардейском районе открываются новые детские сады

Рабочая поездка Владимира Константинова.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил объекты социальной инфраструктуры в Джанкое, Джанкойском и Красногвардейском районах.

Рабочая программа главы крымского парламента началась с посещения джанкойского детского сада №3 «Березка», открытие которого состоялось в первой декаде текущего месяца. По информации представителей городской администрации, дошкольное учреждение, на строительство которого в рамках Федеральной целевой программы было выделено более 185 млн. рублей, оборудовано всем необходимым для осуществления воспитательной и образовательной деятельности, в том числе созданы условия для активного отдыха детей.

Владимир Константинов, осмотрев объект, подчеркнул, что «новый детский сад вместимостью до 220 мест с нетерпением ждали горожане и его открытие позволит существенно сократить очередность в местные детсады».

В рамках посещения Джанкойского района спикер Госсовета РК ознакомился с ходом капитального ремонта сельского клуба в селе Марьино, который должен завершиться к концу лета этого года. На объекте основная часть работ выполнена, в том числе осуществлен монтаж кровли, произведены внутренние, наружные и электромонтажные работы, заменены окна и двери.

Кроме того, глава парламента ознакомился с производственным процессом и осмотрел образцы готовой продукции ООО «Крымспецмонтаж». Предприятие занимается производством ограждений особо важных государственных объектов, промышленных объектов, ж/д и автомобильных дорог, аэропортов, парковых зон, административных зданий, спортивных объектов, жилых домов.

Такие небольшие предприятия очень интересны с точки зрения положительного опыта. Государство должно их стимулировать и оказывать поддержку, потому что они дают рабочие места в сельских поселениях, — отметил спикер Госсовета Крыма.

Кроме того, Владимир Константинов ознакомился с деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства, где возделывают виноград и выращивают саженцы разных сортов винограда.

В Красногвардейском районе глава парламента Республики посетил новый модульный детский сад в селе Янтарном. Детсад рассчитан на 100 мест, установлен на территории школы имени В. В. Кубракова, отвечает всем стандартам качества и безопасности. Дошкольное учреждение оснащено современным оборудованием, в том числе 3D-принтерами, которые позволят развивать у детей конструкторские способности, навыки экспериментирования, расширять аналитическое и образное мышление. На установку модульного детского сада из республиканского бюджета было выделено почти 50 млн. рублей.

Двери нового дошкольного учреждения распахнутся для маленьких жителей села уже 1 сентября. После его открытия будет полностью ликвидирована очередь в детсады в Красногвардейском районе.

Рабочие поездки позволяют определить пульс Крыма, его общественную, политическую и социально-экономическую жизнь. Чтобы его понимать, нужно много ездить в регионы и общаться с людьми, — подытожил Владимир Константинов.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.