В эту субботу состоится матч ФК «Севастополь» – ФК «Победа»

25 ноября в 13:00 на стадионе СОК «Севастополь» состоится матч заключительного 8-го тура LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги, «Дивизион Б», группа 1 «Б» ФК «Севастополь» – ФК «Победа». Команда приехала в Севастополь из Хасавюрта.

Приглашаю всех поддержать наших футболистов, поддержка севастопольцев – один из главных факторов, которые привели нашу команду к многочисленным победам! В течение сезона наша команда забила в ворота соперников 24 мяча, и 3 из них, по мнению болельщиков, голосовавших в социальных сетях клуба, стали лучшими голами месяца. Это заключительная игра сезона, сезон был непростой, мы вышли на новый уровень. Благодарю команду, уверен, что сохранится боевой настрой в подготовке к следующему сезону. Приходите на стадион в субботу, будем вместе болеть за наших! – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

До начала матча и в перерыве встречи пройдёт награждение действующих футболистов ФК «Севастополь», а также чествование бывших игроков команды, которые на протяжении многих сезонов защищали цвета клуба в чемпионате Премьер-лиги КФС. Кроме того, в перерыве матча пройдёт награждение юных футболистов Центра развития детско-юношеского футбола Севастополя, которые в этом году стали призёрами Всероссийских соревнований «Кожаный мяч».

Вход на стадион будет открыт за полтора часа до начала матча.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя