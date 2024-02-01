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В Евпатории из-за аварии на сетях без тепла остался детский сад

В Евпатории из-за аварии на сетях без тепла остался детский сад

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 14:42 01.02.2024

Многоквартирный жилой дом и детский сад остались без тепла из-за аварии на теплотрассе в Евпатории. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

В результате порыва в сетях ГУП РК «Теплокоммунэнерго» от теплоснабжения отключены 2 объекта: жилой дом по ул. Советская, 7 и детский сад №4 «Лютик» (ул. Советская, 9). В ликвидации порыва задействована бригада рабочих и две единицы техники, — написала она в своем Telegram-канале.

Аварию обещают устранить до конца дня.

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