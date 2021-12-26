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В Евпатории морские волны и ветер устроили подтопление улицы Симферопольской
Фото: Instagram Р.Тихончука

В Евпатории морские волны и ветер устроили подтопление улицы Симферопольской

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 21:34 26.12.2021

Шторм на море и сильные порывы ветра стали причиной подтопления улицы Симферопольской в Евпатории.

В связи с сильными порывами ветра до 25 м в секунду на улице Симферопольская произошел прорыв береговой зоны нагонной волной в трех местах. В настоящее время проезжая часть на протяжении 500 метров подтоплена. Особо хочу отметить, что угрозы подтопления жилых домовладений, а также жизни и здоровью населения нет. Ситуация полностью находится под контролем, — написал в своем Instagram глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

Отметим, что ситуация для именно этой евпаторийской улицы не уникальная – прилив, шторм пару раз за год обязательно ее подтапливают. Хорошо, что вода сходит быстро.

 

В Евпатории морские волны и ветер устроили подтопление улицы Симферопольской

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