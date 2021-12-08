В Евпатории Олесю Харитоненко исключили, отстранили, уволили… Что дальше?

Сегодня стало известно о приостановлении членства в партии «Единая Россия» главы муниципального округа, председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Об этом сообщил секретарь крымского отделения ЕР, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов. Он же подтвердил, что в отношении Харитоненко возбуждено уголовное дело.

Там же возбуждено уголовное дело, сейчас членство в партии приостановлено – такой порядок. Когда будет суд и будет принято решение, мы вынесем соответствующее решение, — цитирует Константинова ИА «Крыминформ» .

Он же продолжил философскую мысль об ответственности власть имущих.

Это жизнь. Государственные и муниципальные должности – это не должности по наследству, это публичная власть, дается людям в результате выборов. Это очень короткая дистанция, к ней нужно серьезно относиться. Ни в коем случае не стоит рассматривать эти должности как благодарность за что-то, или приз, или выигрышный билет – упаси бог. Это служба, служить надо в этот период. Это естественная форма обновления кадров, реагируем на те ситуации, которые возникают в любой сфере, в том числе, и в правовой. Принимаем решение и двигаемся дальше, — сказал Константинов.

«Движение» продолжила внеочередная сессия евпаторийского горсовета. Накануне было известно о пятничном заседании депутатов и «заявлении по собственному желанию» (о сложении полномочий председателя горсовета) самой Олеси Харитоненко. Но… выяснилось, что сессия пройдет в среду (и прошла, действительно, сегодня). А еще сама Харитоненко призналась РИА Новости Крым , что никаких «заявлений об уходе» не писала.

Тем не менее скандала не случилось. Депутаты городского совета Евпатории большинством голосов (21 «за» из 22 присутствующих) приняли решение об увольнении Олеси Харитоненко с должности председателя.

Решение принято. Олеся Харитоненко досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования-председателя городского совета большинством голосов, – сообщили в пресс-службе горсовета.

Самой «виновницы торжества» на заседании не было. Что дальше? В теории Харитоненко все еще осталась депутатом горсовета Евпатории (решения о прекращении полномочий не было). В еще большей теории она может попытаться восстановиться в должности председателя горсовета по суду. Но почему-то более вероятны достаточно скорые сообщения пресс-служб определенных «внутренних» органов. Сказал же Константинов, «есть уголовное дело», ну вот…