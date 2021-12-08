В Евпатории Олесю Харитоненко исключили, отстранили, уволили… Что дальше?

Сегодня стало известно о приостановлении членства в партии «Единая Россия» главы муниципального округа, председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Об этом сообщил секретарь крымского отделения ЕР, спикер Госсовета Республики Владимир Константинов. Он же подтвердил, что в отношении Харитоненко возбуждено уголовное дело.
Там же возбуждено уголовное дело, сейчас членство в партии приостановлено – такой порядок. Когда будет суд и будет принято решение, мы вынесем соответствующее решение, — цитирует Константинова ИА «Крыминформ».
Он же продолжил философскую мысль об ответственности власть имущих.
Это жизнь. Государственные и муниципальные должности – это не должности по наследству, это публичная власть, дается людям в результате выборов. Это очень короткая дистанция, к ней нужно серьезно относиться. Ни в коем случае не стоит рассматривать эти должности как благодарность за что-то, или приз, или выигрышный билет – упаси бог. Это служба, служить надо в этот период. Это естественная форма обновления кадров, реагируем на те ситуации, которые возникают в любой сфере, в том числе, и в правовой. Принимаем решение и двигаемся дальше, — сказал Константинов.
«Движение» продолжила внеочередная сессия евпаторийского горсовета. Накануне было известно о пятничном заседании депутатов и «заявлении по собственному желанию» (о сложении полномочий председателя горсовета) самой Олеси Харитоненко. Но… выяснилось, что сессия пройдет в среду (и прошла, действительно, сегодня). А еще сама Харитоненко призналась РИА Новости Крым, что никаких «заявлений об уходе» не писала.
Тем не менее скандала не случилось. Депутаты городского совета Евпатории большинством голосов (21 «за» из 22 присутствующих) приняли решение об увольнении Олеси Харитоненко с должности председателя.
Решение принято. Олеся Харитоненко досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования-председателя городского совета большинством голосов, – сообщили в пресс-службе горсовета.
Самой «виновницы торжества» на заседании не было. Что дальше? В теории Харитоненко все еще осталась депутатом горсовета Евпатории (решения о прекращении полномочий не было). В еще большей теории она может попытаться восстановиться в должности председателя горсовета по суду. Но почему-то более вероятны достаточно скорые сообщения пресс-служб определенных «внутренних» органов. Сказал же Константинов, «есть уголовное дело», ну вот…
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