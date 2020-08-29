В Евпатории открылась первая крымская профессиональная Академия футбола

Первая профессиональная Академия футбола для подготовки юных спортсменов открылась в субботу Евпатории. К занятиям юные футболисты приступят 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС).

Академия официально открылась. В ней будут обучаться 150 детей со всего Крыма, которые прошли конкурсный отбор. На церемонии открытия присутствовали министр спорта РК Ольга Торубарова, президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, представители Госсовета, Общественной палаты республики Крым, власти города, а также директора школ, откуда дети поступили в академию, — говорится в сообщении.

Центральным событием церемонии открытия стал футбольный матч, в котором команда из 11 тренеров играла против всех воспитанников академии.

Академия находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн. рублей. Обучение будет бесплатным, за счет бюджета. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы.