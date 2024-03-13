Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен
актуально в республике
В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:56 13.03.2024

В преддверии 10-й годовщины возвращения Крыма в Россию в Евпатории открылась после капитального ремонта набережная им. Валентины Терешковой.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Глава Крыма Сергей Аксенов совместно с председателем Государственного Совета РК Владимиром Константиновым посетили объект. Руководство Республики сопровождали глава города Евпатории, председатель горсовета Эммилия Леонова, врио главы администрации Иван Просоедов.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

На текущий момент строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Для евпаторийцев это значимый объект, реконструкция которого, к сожалению, затянулась на несколько лет. Сейчас это современное общественное пространство с музыкальным фонтаном, памятниками, детскими игровыми зонами, оборудованными пляжами. Поздравляю евпаторийцев с долгожданным событием, — отметил Владимир Константинов.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Все компоненты частей набережной связаны друг с другом не только эстетически, но и функционально.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

В рамках благоустройства выполнены работы по устройству гидротехнических сооружений, а именно двух искусственных мысов со смотровыми площадками.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

В целях защиты берега от разрушающего воздействия волн устроены три глубоководных волнолома (острова). Проведены работы по устройству волноотбойных парапетов из полированного натурального гранитного камня.

Узнайте больше:  Оставшаяся в Крыму группа сторонников "Меджлиса" не имеет никакого влияния - Сергей Цеков

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Также установлена скульптурная композиция с изображением главных героев повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики».

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Создан большой светомузыкальный фонтан в центральной части променодной зоны, которая в свою очередь выполнена из натурального гранитного двухцветного покрытия с наборным орнаментом.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Также проведена реконструкция сквера им. Караева, где выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, детской игровой площадки и зонами отдыха в едином архитектурном ансамбле с набережной, для комфортного времяпрепровождения и отдыха.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Проведены работы по высадке зеленых насаждении, устройство газонов с системой автоматического полива. Обустроена пляжная зона с шириной от 20 до 50 метров для отдыха и купания жителей и гостей города.

В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

Фото: администрация Евпатории.

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Евпатория

Комментарии для сайта Cackle
Евпатория
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.