В Евпатории открыли набережную имени Терешковой. Долгий ремонт завершен

В преддверии 10-й годовщины возвращения Крыма в Россию в Евпатории открылась после капитального ремонта набережная им. Валентины Терешковой.

Глава Крыма Сергей Аксенов совместно с председателем Государственного Совета РК Владимиром Константиновым посетили объект. Руководство Республики сопровождали глава города Евпатории, председатель горсовета Эммилия Леонова, врио главы администрации Иван Просоедов.

На текущий момент строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.

Для евпаторийцев это значимый объект, реконструкция которого, к сожалению, затянулась на несколько лет. Сейчас это современное общественное пространство с музыкальным фонтаном, памятниками, детскими игровыми зонами, оборудованными пляжами. Поздравляю евпаторийцев с долгожданным событием, — отметил Владимир Константинов.

Все компоненты частей набережной связаны друг с другом не только эстетически, но и функционально.

В рамках благоустройства выполнены работы по устройству гидротехнических сооружений, а именно двух искусственных мысов со смотровыми площадками.

В целях защиты берега от разрушающего воздействия волн устроены три глубоководных волнолома (острова). Проведены работы по устройству волноотбойных парапетов из полированного натурального гранитного камня.

Также установлена скульптурная композиция с изображением главных героев повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики».

Создан большой светомузыкальный фонтан в центральной части променодной зоны, которая в свою очередь выполнена из натурального гранитного двухцветного покрытия с наборным орнаментом.

Также проведена реконструкция сквера им. Караева, где выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, детской игровой площадки и зонами отдыха в едином архитектурном ансамбле с набережной, для комфортного времяпрепровождения и отдыха.

Проведены работы по высадке зеленых насаждении, устройство газонов с системой автоматического полива. Обустроена пляжная зона с шириной от 20 до 50 метров для отдыха и купания жителей и гостей города.

Фото: администрация Евпатории.