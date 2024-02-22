Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»
актуально в республике
В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»

В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 21:39 22.02.2024

В преддверии Дня Защитника Отечества в евпаторийской средней школе №16 им. Героя Советского Союза Степана Иванова состоялся фестиваль «Битва хоров».

В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»

Мероприятие уже во второй раз проходит на городском уровне. В нем приняли участие учащиеся кадетских классов из 9 школ – №16, 13, 14, 15, 17, ЕУВК «Интеграл», Мирновской, Новоозерновской и Заозерненской. Глава администрации Евпатории Елена Демидова в составе жюри оценивала творчество хоровых коллективов.

Узнайте больше:  Для Крымского художественного училища имени Самокиша закупят учебные пособия и новую аппаратуру

В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»

Ребята исполнили песни о любви к Родине, воинском долге, непоколебимой силе духа наших солдат. Все участники получили дипломы и кубки.

В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»

Фото и материалы: администрация Евпатории.

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
культура в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.