В Евпатории прошел фестиваль «Битва хоров»

В преддверии Дня Защитника Отечества в евпаторийской средней школе №16 им. Героя Советского Союза Степана Иванова состоялся фестиваль «Битва хоров».

Мероприятие уже во второй раз проходит на городском уровне. В нем приняли участие учащиеся кадетских классов из 9 школ – №16, 13, 14, 15, 17, ЕУВК «Интеграл», Мирновской, Новоозерновской и Заозерненской. Глава администрации Евпатории Елена Демидова в составе жюри оценивала творчество хоровых коллективов.

Ребята исполнили песни о любви к Родине, воинском долге, непоколебимой силе духа наших солдат. Все участники получили дипломы и кубки.

Фото и материалы: администрация Евпатории.