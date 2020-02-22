В Евпатории прошли «Кадетские игры имени Андрея Федюкина»

В Евпатории, на базе 40-го Отдельного командно-измерительного комплекса в посёлке Витино состоялись военно-спортивные соревнования «Кадетские игры им. А. Федюкина». Мероприятие проводилось с целью совершенствования системы патриотического воспитания, увековечения памяти евпаторийца Андрея Федюкина, погибшего при исполнении служебного долга, содействия становлению активной гражданской позиции воспитанников кадетских классов общеобразовательных учреждений города Евпатории.

В соревнованиях приняли участие кадеты общеобразовательных учреждений: Новоозерновская средняя школа, Заозерненская средняя школа, средняя школа №16.

Команды кадет прошли 6 этапов: конкурсы «Визитка», «Страницы истории Отечества», «Строевая подготовка», «Спортивная подготовка», «Военно – прикладная подготовка» и «Первая помощь и транспортировка раненого». В напряженной борьбе за победу ребята проявили волевые качества, командный дух, чувство сплоченности, продемонстрировали военную выучку, артистизм и художественное мастерство, — сообщили в администрации Евпатории.

Победителем соревнований стала команда кадет школы №16, призерами – команды Новоозерновской и Заозерновской школ. Победители и призеры награждены туристическими поездками в город – герой Севастополь. От Главы города Евпатории Олеси Харитоненко ребятам вручены сертификаты на посещение кинотеатра «Ракета», Евпаторийского аквариума и дельфинария.