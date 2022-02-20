В Евпатории сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться

В ночное время экипаж ГИБДД получил сообщение от оперативного дежурного ОМВД России по г. Евпатории о скоростной и шумной езде автомобиля BMW по одной из центральных улиц города. Патрулируя улицы, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль по ориентировке и начали преследование. Водитель иномарки не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

Нарушитель продолжил движение, опасно маневрируя, пока в одном из дворов не заехал в тупик. Задержанный, 23-летний местный житель пояснил, что в его машине громко играла музыка, и он не слышал требований об остановке транспортного средства. Выяснилось, что водительского удостоверения водитель не имеет, свидетельство о регистрации транспортного средства при себе не имел, а сам находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении медицинского освидетельствовании с помощью прибора «Alkotest» было выявлено 0,472 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Транспортное средство полицейские отправили на штрафстоянку, — сообщили в МВД по РК.

Установлено, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на законное требование сотрудников ГИБДД и отбыл наказание в виде 10 суток ареста.

Материалы переданы в органы предварительного следсвия. Правонарушителю может грозить уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Кроме этого в отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе свидетельства о регистрации ТС), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства), — уточнили в полиции.

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