В Евпатории возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте образовательного учреждения

Прокуратура Евпатории проверила исполнение требований бюджетного законодательства. Установлено, что муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания одной из школ города. Цена контракта составила более 13 млн. рублей.

В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. Вместе с тем на счет строительной фирмы необоснованно перечислено более 1,8 млн. рублей.

По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган.

По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход предварительного расследования взят на контроль прокуратурой.