В Евпатории заработала первая профессиональная академия футбола

Первая профессиональная академия футбола для подготовки юных спортсменов открылась в субботу Евпатории.

В ней будут обучаться 150 детей со всего Крыма, которые прошли конкурсный отбор, — сообщили ТАСС в пресс-службе Крымского футбольного союза.

К занятиям юные футболисты приступят 1 сентября. Академия находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей. Обучение будет бесплатным, за счет бюджета. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы и т. д.

Напомним, после воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. В республике в спортивных секциях занимаются более семи тысяч человек, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.