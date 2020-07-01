В Феодосии акционерное общество не заплатило свыше 20 миллионов рублей налогов

В Феодосии возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплату налогов.

Прокуратурой Феодосии проверена законность принятого 26.06.2020 решения о возбуждении уголовного дела следственным отделом по г. Феодосии ГСУ СК Росси по Республике Крым и г. Севастополю по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере должностными лицами одного из акционерных обществ города по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере), — сообщили в прокуратуре Крыма.

По версии следствия в период с 2015 по 2018 год путем включения в налоговую декларацию заведомо недостоверных сведений в ФНС № 4 по Республике Крым должностные лица предприятия скрыли полученные доходы, в связи с чем бюджетной системой Российской Федерации было недополучено налогов на общую сумму более 20 млн. рублей.

Ход и результаты предварительного расследования – на контроле прокуратуры.