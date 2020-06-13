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В Феодосии объявлен опрос по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

В Феодосии объявлен опрос по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 12:37 13.06.2020

Проголосовать можно до 18 июня.

Как отметил глава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко, в связи с угрозой затягивания сроков установки стелы «Город воинской славы» (из-за возможных обременений на земельном участке в  сквере по ул. Горького),  принято решение о проведении опроса жителей городского округа по двум новым  вариантам установки стелы: на проспекте Айвазовского и в районе Набережной Десантников.

В Феодосии объявлен опрос по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

В разделе «Информация для граждан» на официальном сайте муниципального образования городской округ Феодосия на правительственном портале Республики Крым по ссылке  https://feo.rk.gov.ru/stela-opros с 12 по 18 июня, включительно можно проголосовать за тот или иной эскизный проект.

В Феодосии объявлен опрос по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

В дальнейшем результаты опроса будут учтены при принятии решения о выборе места установки стелы.

Это не может быть въезд в город, стела — не въездной знак, что было подчеркнуто автором проекта. Были предложения по Митридату, но туда трудный доступ для наших ветеранов и для проведения каких-то массовых мероприятий. Интересное предложение по установке в море, ведь как бы то ни было, говоря о славе нашего города, большинство из нас вспоминает именно Феодосийский десант. Возможно, это будет площадка перед фонтаном. В общем, надо думать, взвешивать все за и против. Безусловно, мнение жителей будет учитываться. Стела должна стать объединительным фактором, а не разделять общество на разные лагеря, — прокомментировал предложенные для опроса площадки Сергей Бовтуненко.

В Феодосии объявлен опрос по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

В Феодосии объявлен опрос по выбору места установки стелы «Город воинской славы»

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