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В Феодосии завершился опрос по выбору места установки стелы. Результат неожиданный

В Феодосии завершился опрос по выбору места установки стелы. Результат неожиданный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 02.07.2020

С 12 до 30 июня проходил интернет-опрос по выбору места установки стелы «Феодосия — город воинской славы». Подробнее о «злоключениях» еще не возведенной стелы — ЗДЕСЬ.

На основе наиболее часто звучавших от жителей Феодосийского городского округа предложений для опроса было отобрано два варианта установки стелы — на проспекте Айвазовского, в районе светомузыкального фонтана и напротив памятника Феодосийскому десанту в акватории залива, — отметили в администрации города.

Свое мнение по предложенным вариантам высказали 1 235 человек. Подавляющее большинство, а именно 935 человек, высказались за установку стелы в районе набережной Десантников в акватории Феодосийского залива. 300 человек считают лучшим местом установки — район светомузыкального фонтана.

В итоге стела станет неким стилистическим аналога севастопольского памятника Затопленным кораблям – будут возвышаться прямо из воды в заливе. Технологические вопросы возведения насыпи, заливки фундамента, стоимости возведения стелы в таком неожиданном месте пока не сообщаются.

В Феодосии завершился опрос по выбору места установки стелы. Результат неожиданный

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