В Форосе и Родниковом почтили память Героя обороны Севастополя Александра Терлецкого

В Форосе на месте второго захоронения боевого командира Александра Терлецкого, зверски замученного и убитого фашистами в 1942 году, цветы к могиле героя возложили руководитель Форосского территориального органа Василий Стецив, заместитель руководителя ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко, руководитель Отдела паркового хозяйства санатория «Форос» Эдуард Блажко.

В это же время в селе Родниковое установили памятный знак герою обороны Севастополя. Монумент расположен на месте его первого захоронения.

Напомним, по инициативе жителей Фороса, которые много лет добивались посмертных почестей герою и восстановления памятника, ГУП «Татинвестгражданпроект» было принято решение о воссоздании памятника Александру Терлецкому на его историческом месте. Работает над монументом именитый скульптор Махмут Гасимов. Бюст в данный момент устанавливают на месте ранее утраченного памятника, в рамках работ по благоустройству Форосского парка.

Историческая справка: в ноябре 1941 года лейтенант Терлецкий, командир Форосской погранзаставы со своими бойцами более суток держал оборону Байдарского перевала, прикрывая отступление советских войск. 25 марта 1942 года будучи комиссаром Балаклавского отряда, попал в плен и спустя месяц после зверских пыток был казнен гитлеровцами. Последними словами лейтенанта Терлецкого перед смертью были «Живи, Севастополь!».

Фото: администрация Ялты.