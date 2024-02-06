В городе Саки откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил ряд населенных пунктов Сакского района и город Саки, осмотрел общественные территории, побывал на предприятиях, учреждениях здравоохранения, ознакомился с условиями санаторно-курортного лечения отдыхающих, пообщался с руководством муниципалитетов, трудовыми коллективами и жителями.

После возвращения Крыма в Россию в селе Виноградово произошло много изменений: установлены модульный фельдшерско-акушерский пункт, детская и спортивная площадки, отремонтированы дороги, обустроены зоны отдыха, село газифицировано. На территории поселения активно развивается предприятие по производству сухих строительных смесей «Визави», где работает более 130 человек, в основном — местные жители, — отметил глава регионального парламента.

По его словам, в числе наиболее актуальных вопросов, озвученных жителями на встрече, строительство детского сада и ремонт дорожного полотна отдельных улиц села Виноградово.

В селе Михайловка председатель Госсовета РК осмотрел модульное отделение почтовой связи. Это четвертое открывшееся отделение в Крыму и первое ‑ в Сакском районе. Оно оснащено системой видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализацией.

Владимир Константинов считает, что для жителей сельских территорий ‑ это востребованный объект.

В отделении люди могут отправить письма и посылки, оплатить коммунальные услуги, получить пенсии и социальные пособия. В текущем году планируется открытие ещё одного пункта — в селе Червоное, — сказал спикер.

Побывал глава высшего законодательного органа Республики и на строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Саки, открытие которого состоится в канун 10-й годовщины возвращения Крыма в Россию.

Объект построен в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами, зал для занятий аэробикой, гимнастикой и общефизической подготовкой, тренажерный зал. Кроме того, в здании расположены медицинский кабинет, комнаты тренеров и инструкторов, а также душевые, буфет, лифты для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Для города ‑ это масштабный объект, реализованный при поддержке нашего Президента Владимира Путина, по сути — полноценный спортивный центр. После его открытия главной задачей руководства физкультурно-оздоровительного комплекса станет наполнение учреждения содержанием, смыслами, — уверен он.

Затем Владимир Константинов посетил Сакскую районную больницу, где проведен капитальный ремонт всех отделений, зданий центральной и детской поликлиник, родильного отделения, полностью заменены внутренние коммуникации и кровля, проведена отделка, установлены лифты, приобретено современное оборудование, обустроены фасады зданий. Всего на ремонт медучреждения было выделено 1,24 млрд. рублей.

Владимир Константинов назвал лечебное учреждение «одним из символов российского Крыма».

В украинский период о таких преобразованиях мы не могли даже мечтать. При этом после возвращения Крыма в Россию в Сакском районе отремонтировано и построено 24 фельдшерско-акушерских пункта и 10 амбулаторий, — отметил он.

На встрече с коллективом сакского специализированного спинального санатория имени академика Н.Н. Бурденко пообещал оказать содействие в приобретении специализированного медицинского оборудования.

Учреждение со своей уникальной историей и традициями, известное не только в Крыму, но и за его пределами. Сейчас санаторий полностью загружен, ожидается прибытие пациентов из Москвы, — добавил Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.