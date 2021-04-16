В Госдуме указали Google на Крым и его статус

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратила внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект РФ Республика Крым. Об этом сообщил по итогам телемоста с руководством компании в пятницу глава комиссии Василий Пискарев.

Настаиваем, что Крым должен быть обозначен на российской версии сервиса «Google Карты» не под нейтральным названием «Полуостров Крым», а под наименованием, соответствующим Конституции и законодательству Российской Федерации, — Республика Крым, — приводит слова депутата пресс-служба Госдумы.

В то же время Василий Пискарев сообщил, что зарубежные компании (Google и YouTube) проявили готовность к сотрудничеству и устранению нарушений российского законодательства.