В Госдуму внесен законопроект о приватизации земель у водоемов

Правительство РФ предлагает разрешить приватизацию земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников воды. Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс.

Поправки снимают ограничение на оборот находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, расположенных во втором поясе ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и позволяет предоставлять такие земли в частную собственность, — отмечает пресс-служба Госдумы.

По действующим нормам земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность. Для водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются ЗСО в соответствии с законодательством. При этом в ЗСО источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного, промышленного или сельскохозяйственного строительства запрещается или ограничивается в случаях и порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами.

Как отмечается в пояснительной записке, на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возлагаются равные обязанности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований вне зависимости от вида имущественного права на земельный участок или объект.

Сам по себе запрет на предоставление земельных участков во втором поясе ЗСО в собственность не влияет на обязанность правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Нанесение ущерба источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлено как собственником, так и арендатором земельного участка, — поясняют авторы инициативы.

Они отмечают, что эффективность привлечения к ответственности собственника земельного участка даже выше, чем арендатора — за счет возможности обращения взыскания на земельный участок или объект недвижимости в счет уплаты штрафа.

Таким образом, предлагаемое изменение не создает дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, — подчеркивается в пояснительной записке.

Фото и материалы: duma.gov.ru .