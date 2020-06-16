В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе

Авторами законодательной инициативы стали Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы. Законопроект направлен на регулирование понятий и положений о дистанционной и временной удаленной работе.

Законопроект , в частности, дает право дистанционному работнику быть «офлайн», уточняет понятийный аппарат, корректирует нормы по основанию расторжения договора с дистанционным работником.

Пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях, — отмечается в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удаленный режим работы.

В частности, сейчас Трудовой кодекс не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости. Сейчас существует возможность заключить традиционный трудовой договор либо договор о дистанционной работе – в этом случае рабочего места в офисе не предусмотрено.

Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях, — сказано в пояснительной записке.

Так, помимо понятия «дистанционная работа» в ТК РФ появятся «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Предлагаемые изменения позволят максимально перейти на электронный документооборот.

Кроме того, исчезнут дискриминационные нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает, что расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Таким образом, уволить могли из‑за отсутствия у работодателя достаточного объема работы или нецелесообразности дальнейшего сотрудничества, производственной необходимости, определяемой работодателем.

Одно из самых важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Также появляется возможность комбинировать режимы занятости в рамках трудовых отношений: работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно.

Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности, — заключают авторы законопроекта.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.