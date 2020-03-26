В Госдуму внесен законопроект по мерам предотвращения распространения коронавируса

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок в законодательство по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ, как подчеркивается в пояснительной записке, «разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».

Законопроектом, в частности, предлагается наделить Правительство РФ правом в условиях распространения угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, устанавливать ограничения на оптовую и розничную торговлю отдельными медицинскими изделиями. Ограничение может вводиться на 90 дней. Также предлагается установление особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Предлагается также дать Правительству право регулировать обращение с особо важными препаратами.

Еще одно предложение законопроекта — наделить Правительство правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Также законопроект регулирует вопросы осуществления государственных и муниципальных закупок в сложившейся ситуации, например, «предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства».

В документе прописаны возможности для введения моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также меры по поддержке граждан, отправляющихся в туристические поездки.

Не допускается оказание услуги без обязательного подтверждения ее безопасности для жизни и здоровья потребителя.Таким образом, при информировании Ростуризмом об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания фактически устанавливается мораторий на продажу организованных туров. Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, — сказано в пояснительной записке.

Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации, поддержку и обеспечение законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и возможность оперативного принятия мер, направленных на оптимизацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

Председатель профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию Василий Пискарев заявил, что законопроект рассматривается в приоритетном порядке, и Комитет будет рекомендовать парламенту вынести его в первом чтении на пленарное заседание 31 марта.

Законопроект призван решить две ключевые задачи — максимально быстро преодолеть вызовы и угрозы, связанные с пандемией коронавируса, и одновременно с этим сохранить предприятия, прежде всего малого и среднего бизнеса… В случае принятия законопроекта Правительство становится координационным органом единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Также законопроект распространяет возможность введения ЧС не только, например, на пожары или стихийные бедствия, но и на ситуации «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, — отметил Пискарев.

Эксперты отмечают: закон решает и многие другие важнейшие вопросы обеспечения безопасности граждан. В частности, Правительство сможет объявлять об ограничениях, чтобы не допустить ситуаций, когда спекулянты скупают лекарства и медицинские маски, чтобы продавать их втридорога.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.