В Госдуму внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Об этом пишет РБК . Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Размер штрафа для легковых автомобилей составит 2,5 тыс. руб., для грузовиков и автобусов — 5 тыс. руб. Постановления будут выноситься Ространснадзором с помощью автоматических камер. Штраф отменят, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед владельцем платной дороги. Механизм погашения задолженности в поправках не раскрыт.

Необходимость изменений в пояснительной записке объясняют использованием системы free-flow, подразумевающей отказ от пунктов взимания платы на дорогах. Первая такая система в России должна появиться на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

Поскольку система «свободный поток» по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд, — пояснили авторы поправок.

В записке также говорится, что в Италии сумма аналогичного штрафа составляет 300 евро, в Австрии – 120 евро, в Швейцарии — 200 франков, в США – 57 долларов.

Вводя новый штраф, власти готовят водителей к переводу вообще всех платных дорог в режим free-flow, пишет «КоммерсантЪ» .

С точки зрения наведения порядка новый состав административного правонарушения оправдан,— прокомментировал изданию первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. — Размер штрафа можно и округлить до 2 и 5 тыс. руб. соответственно.

Однако, по его мнению, есть и «обратная сторона».

Под видом борьбы с пробками на пунктах контроля и пресечением бесплатного проезда нас могут заставить покупать в обязательном порядке бесконтактные транспондеры, — считает депутат.

Эксперты же отмечают, что в вопросе необходим компромисс, чтобы, с одной стороны, постановления не присылали каждые 500 метров; с другой стороны, чтобы оплата одного штрафа не была выгоднее, чем оплата проезда в целом. Тем более что в первое время после запуска free-flow доля не оплативших проезд будет очень высока.

Ранее Правительство одобрило поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые запрещают движение по платным автодорогам, их участкам на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке. Согласно проекту, штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам общего пользования федерального значения будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд.