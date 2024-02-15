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В июне после ремонта откроется обновленный Пушкинский музей в Гурзуфе

В июне после ремонта откроется обновленный Пушкинский музей в Гурзуфе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 21:42 15.02.2024

Вице-премьер РК Михаил Назаров с рабочим визитом посетил пгт. Гурзуф, где проинспектировал ход проведения ремонтных работ в музее А. С. Пушкина.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации предусмотрено осуществление комплекса мер по реставрации, ремонту, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея. В 2022-2024 годах на эти цели направлено 281,25 млн. рублей, — прокомментировал зампред республиканского Совмина.

 В июне после ремонта откроется обновленный Пушкинский музей в Гурзуфе

В рамках проекта здесь выполнено укрепление несущих конструкций и подпорных стен, перекрытие первого и второго этажей здания, торкетирование и армирование стен. Продолжаются работы по восстановлению мансардного этажа и бельведера, реставрации выставочных залов, замене сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установке систем противопожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения, видеонаблюдения, охранно-тревожной сигнализации, благоустройству территории и восстановлению фонтана перед центральным входом в здание.

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 В июне после ремонта откроется обновленный Пушкинский музей в Гурзуфе

Также создана новая входная группа на территорию музея непосредственно с набережной с установкой кассового домика.

Одновременно с реставрационными работами ведется деятельность по реэкспозиции выставочного пространства музея. В частности, создана художественная концепция экспозиции, изготовлен исторически достоверный костюм герцога Ришелье, а также реализуется проект по художественному оформлению основной экспозиции и приобретению подлинных предметов XVIII-XIX вв. для фондовой коллекции музея.

Открытие обновленного музея для посетителей запланировано 6 июня 2024 года в день рождения поэта в рамках XVII Международного фестиваля «Великое русское слово».

 В июне после ремонта откроется обновленный Пушкинский музей в Гурзуфе

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.

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