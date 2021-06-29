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В Ялте подсчитали ущерб от потопа – пока 7 миллиардов рублей

В Ялте подсчитали ущерб от потопа – пока 7 миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:50 29.06.2021

Цифра не окончательная.

Предварительная сумма ущерба от стихийного бедствия 18 июня в Большой Ялте составляет более 7 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу и можем сказать, что ориентировочная сумма на восстановительные работы чуть выше 7 млрд. рублей, ну а суммы самих капитальных ремонтов в разы больше, – сказала Павленко.

Таким образом, эта сумма будет еще увеличиваться.

Ранее Глава РК Сергей Аксёнов назвал приблизительную сумму ущерба от стихийного бедствия – 12,5 млрд. рублей. По его словам, одна из основных задач, стоящая перед органами власти, – скорейшее завершение подсчета ущерба в пострадавших регионах.

В Ялте подсчитали ущерб от потопа – пока 7 миллиардов рублей

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

В Ялте подсчитали ущерб от потопа – пока 7 миллиардов рублей

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