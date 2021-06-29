В Ялте подсчитали ущерб от потопа – пока 7 миллиардов рублей

Цифра не окончательная.
Предварительная сумма ущерба от стихийного бедствия 18 июня в Большой Ялте составляет более 7 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.
Мы завершили сегодня предварительный подсчёт нанесённого урона нашему городу и можем сказать, что ориентировочная сумма на восстановительные работы чуть выше 7 млрд. рублей, ну а суммы самих капитальных ремонтов в разы больше, – сказала Павленко.
Таким образом, эта сумма будет еще увеличиваться.
Ранее Глава РК Сергей Аксёнов назвал приблизительную сумму ущерба от стихийного бедствия – 12,5 млрд. рублей. По его словам, одна из основных задач, стоящая перед органами власти, – скорейшее завершение подсчета ущерба в пострадавших регионах.
Фото: страница в Facebook Я.Павленко.
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