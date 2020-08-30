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В Ялте установят памятник армянскому алфавиту
Таким будет памятник в зеленой зоне ул. Московской

В Ялте установят памятник армянскому алфавиту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 12:09 30.08.2020

12 ноября принято считать днём армянского алфавита. К этому дню, а также к знаменательной дате (армянскому алфавиту исполнится 1615 лет) приурочено открытие тематического памятника в Ялте, на улице Московской. Как отмечает Медиа Ялта, подобные памятники установлены по всему миру: Филанд (США), Барнаул (Россия), Провиденс (США), Новокузнецк (Россия), Сан-Паула (Бразилия), Альфорвиль (Франция), Никосия (Кипр), Запорожье (Украина). В Крыму это будет первый памятник.

Интересный факт: армянский алфавит — единственный в мировой истории, который не претерпел изменений с момента создания, лишь в ХI веке он был дополнен 2 новыми буквами.

Издание приводит описание и эскиз памятника. 1) Лев — это древний символ Армении, который олицетворяет продолжение рода. 2) Надпись под алфавитом — это первый перевод библейской притчи Соломона, сделанной в Эйдос, Сирия(405-405 гг.). Перевод: познать мудрость и наставления, понять изречения разума. 3) Цветок — символ вечной памяти. 4) На обороте — армянский орнамент с древнего храма.

В Ялте установят памятник армянскому алфавиту

Эскиз — кликабелен: ПКМ и «Открыть изображение»

В Ялте установят памятник армянскому алфавиту

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