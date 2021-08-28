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В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения об ущербе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:00 28.08.2021

Пока дом отключен от газа и электроэнергии

Мы уже рассказывали о пожаре в Ялте, в результате которого временно без крова остались 17 человек. В администрации города готовы начать выплаты компенсаций уже на следующей неделе. Пока же идет обследование квартир. С одной стороны – специалисты проверяют состояние конструкций и определяют, какой ремонт необходим. С другой – идет учет пострадавшего имущества (для компенсационных выплат).

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

Поквартирно собираем сведения о пострадавшем имуществе. На следующей неделе начнем выплачивать компенсации, и уже сейчас ищем возможность оперативно, до осенних дождей, помочь с ремонтом кровли. Несмотря на сложность ситуации, главное – все живы и здоровы, остальное поправимо. Один на один с бедой никого не оставим, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

Она уточнила, что сейчас дом отключен от газо- и электроснабжения.

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения о пострадавшем имуществе

Фото: страница в Facebook Я.Павленко.

В Ялте, в пострадавшем от пожара доме на улице Кривошты собирают сведения об ущербе

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