В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

Как рассказал помощник главы администрации Ялты Сейран Меметов, в ходе ремонта памятного знака в сквере Калинина было заменено напольное покрытие и мраморные плиты, отреставрирован сам обелиск, завезён чернозём для благоустройства клумб.

Ремонтные работы проводились в течение 2-х недель, средства выделили предприниматели, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Также, силами сотрудников МБУ «Зеленстрой», было проведено озеленение прилегающей территории: на клумбах и куртинах высажены летние виды цветов.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта