Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Памятники в Крыму | В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

Опубликовал: КрымPRESS в Памятники в Крыму 20:59 26.06.2020

Как рассказал помощник главы администрации Ялты Сейран Меметов, в ходе ремонта памятного знака в сквере Калинина было заменено напольное покрытие и мраморные плиты, отреставрирован сам обелиск, завезён чернозём для благоустройства клумб.

Ремонтные работы проводились  в течение 2-х недель, средства выделили предприниматели, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

Также, силами сотрудников МБУ «Зеленстрой», было проведено озеленение прилегающей территории: на клумбах  и куртинах высажены летние виды цветов.

В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Ялте завершили ремонт памятного знака в сквере Калинина

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.