В эту субботу в Орлином, под Севастополем – яркий фестиваль «Крымская жара». «Доброволец» приглашает

Что в программе, какой автобус будет тянуть силач.

Завершаются последние приготовления к Межрегиональному фестивалю «Крымская Жара». Он пройдет в эту субботу, 15 августа в Орлином, под Севастополем. Фестиваль объединит различные направления: искусство и спорт, музыку и пропаганду здорового образа жизни.

В этом году к организации фестиваля «Крымская жара» подключились Общественное Движение «Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя». Генеральный партнер мероприятия — «Российский Фонд Мира». Интересно, что руководитель, крымского, севастопольского отделения Фонда, лидер «Добровольца», руководитель объединения «Здоровые силы Севастополя» — один человек — балаклавский депутат Дмитрий Голиков. Сам он говорит, что решение участвовать в организации и проведении фестиваля молодёжной культуры и современного искусства «Крымская Жара» в Байдарской долине – абсолютно логичное. Само мероприятие, по его словам, станет ярким событием в культурной и спортивной жизни Севастополя, поможет развитию сельских территорий.

С участниками фестиваля вы можете познакомиться в наших публикациях: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Ну а пока напомним, что Объединение «Здоровые силы Севастополя» достаточно молодое, но уже заявившее о себе общественное течение. Известные тренеры, спортсмены ратуют не просто за пропаганду здорового образа жизни, переживают за развитие физкультуры и спорта в регионе, но и обсуждают общественно-политическую повестку в городе. Так, на последнем заседании участники объединения говорили о предстоящих выборах губернатора Севастополя. Было принято единогласное решение поддержать кандидата – действующего врио губернатора Михаила Развожаева. Подробности — ЗДЕСЬ.

О чем важно знать гостям фестиваля «Крымская жара». Начало мероприятия в 17:00, но лучше приехать пораньше, чтобы ознакомиться с площадками фестиваля, окунуться в его атмосферу.

Организаторы уделили внимание детям. Для них будет организовано бесплатное катание на лошадках, также маленьких гостей «Крымской жары» ждет освежающее угощение – бесплатное мороженое.

Кульминацией фестиваля станет демонстрация настоящей силы – буксировка автобуса. Атлет, член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов продемонстрирует уникальный номер – будет тянуть руками автобус, наполненный людьми. Он уже тренируется на месте. А мы раскроем секрет, что же это за автобус такой. БАЗ А079 «Эталон» (привычный на городских и сельских маршрутах). Его масса 7,98 тонн. Масса с пассажирами (26 мест) – 9,8 тонн. Ну а с максимальной загрузкой (36 мест) – 10,36 тонн. Вытянет ли руками прославленный силач десятитонную махину? Приезжайте на фестиваль «Крымская жара», узнаете.