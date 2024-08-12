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В Керчь прибыл паралимпиец Ярослав Святославский — участник ультратриатлона «Импульс»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Керчь прибыл паралимпиец Ярослав Святославский — участник ультратриатлона «Импульс»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:22 12.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поприветствовал паралимпийца Ярослава Святославского, прибывшего в город-герой Керчь в рамках первого в России одиночного ультратриатлона «Импульс».

Общая дистанция ультратриатлона составляет 845 километров. Спортсмен стартовал 9 августа от федеральной территории «Сириус» в Сочи и завершит свой путь в селе Оползневом, преодолев 5 км вплавь, остальное расстояние – на ручном велосипеде и спортивной беговой коляске через Крымский мост, Керчь, Симферополь, Херсонес Таврический. Мероприятие проводится в поддержку исследований травм и заболеваний спинного мозга и развития нейротехнологий.

Сергей Аксёнов отметил, что на каждом этапе марафонца поддерживают спортсмены, представители общественных и детских организаций, участники СВО, фонд «Защитники Отечества».

В 16 лет Ярослав на тренировке получил травму позвоночника с повреждением спинного мозга. Несмотря на это, он вернулся в спорт, ведет активный и насыщенный образ жизни, тем самым вдохновляет многих людей и побуждает их к достижению целей вопреки обстоятельствам. Вместе с командой инженеров занимается исследованиями в области нейропротезирования, – отмечает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что Ярослав Святославский выступал в качестве доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина в ходе выборов главы государства в марте текущего года.

Паралимпиец своим личным примером показывает всем нам, что значит настоящая сила духа и воля к победе, – подчеркивает Глава республики.

Глава Крыма пожелал Ярославу Святославскому новых успехов и всего самого доброго.

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источник: Управление  информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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