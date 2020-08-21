В Керчи к 2022 году построят новую школу на 800 мест

В ходе рабочей поездки в Керчь Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов осмотрел площадку общеобразовательной школы на 800 мест, где уже начались строительно-монтажные работы. По словам Владимира Константинова, это долгожданный проект, так как его реализация должна была начаться ещё в прошлом году, но по объективным причинам начало работ в Керчи перенеслось на текущий год.

Ожидается, что школа будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Её открытие закроет текущую потребность в получении образования в одном из многонаселённом микрорайоне города, – сказал спикер крымского парламента.

Владимир Константинов отметил, что «город разрастается – строятся новые жилые микрорайоны, поэтому вполне возможно, что впоследствии понадобится ещё одна такая школа».

Владимир Константинов также побывал на судостроительном заводе «Залив», в новом МФЦ «Мои Документы» и школе им. Героя Советского Союза Давида Доева, где ознакомился с подготовкой образовательного учреждения к новому учебному году.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.