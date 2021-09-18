В Керчи установят монумент в память о погибших в политехническом колледже

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк побывал на городском кладбище Керчи, где будет установлен монумент в память о погибших в политехническом колледже.

Мемориал в память о погибших планируется установить к третьей годовщине трагедии, чтобы увековечить память о невинно унесённых жизнях. Сегодня на территории городского кладбища начались подготовительные работы к установке монумента.

Здесь уже ведутся работы. Подготовлен котлован, рабочие готовят основание и приступают к монтажу армокаркаса. Заливка бетона начнется со следующей недели, — сообщил председатель республиканского Совмина.

Фото: администрация Керчи.