В Керчи установят монумент в память о погибших в политехническом колледже

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк побывал на городском кладбище Керчи, где будет установлен монумент в память о погибших в политехническом колледже.
Мемориал в память о погибших планируется установить к третьей годовщине трагедии, чтобы увековечить память о невинно унесённых жизнях. Сегодня на территории городского кладбища начались подготовительные работы к установке монумента.
Здесь уже ведутся работы. Подготовлен котлован, рабочие готовят основание и приступают к монтажу армокаркаса. Заливка бетона начнется со следующей недели, — сообщил председатель республиканского Совмина.
Фото: администрация Керчи.
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