 В Керчи в начале марта состоится «Курсантский бал»

Масштабное и очень красивое событие под названием «Курсантский бал» состоится в концертном зале ДК «Корабел» 2 марта. Как сообщает портал KERCH.COM.RU, бал посвятят 10-летию присоединения Крыма к России. Событие назвали «Десять лет в родной гавани».

С ноября прошлого года свои выходы на сцену репетируют порядка 90 пар курсантов, студентов и участников (среди них и преподаватели, которые исполнят менуэт). Ставит танцы и руководит репетициями Заслуженный деятель искусств Республики Крым Ольга Федоренко. Как и в предыдущие годы, автором идеи, сценаристом и режиссером бала выступает руководитель студенческого клуба КМТУ Заслуженный работник культуры Светлана Горбунова.

Светлана рассказала сайту KERCH.COM.RU о том, что сюжет посвящен истории присоединения Крыма к России со времен Екатерины Второй до настоящего времени. На сцене появятся такие исторические персоналии, как императрица Екатерина Великая и крымский хан Шагин-Гирей. Будет отмечено, что исполняется 240 лет Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, а Керчь и крепость Еникале вошли в состав России еще раньше. Также зрители увидят Петра Первого, который расскажет об истории российского триколора. Отдельный блок посвятят исходу русской армии в связи с тем, что в 1920 году в Крыму был спущен российский триколор, который подняли только спустя 94 года. Увидят зрители и эпизод, посвященный освобождению Керчи в Великой Отечественной войне. Финалом станет рассказ о присоединении Крыма к России в 2014 году.